Zu einer besinnlichen und gemütlichen Adventszeit gehört ohne Wenn und Aber auch leckeres Advents- und Weihnachtsgebäck. VISIONEN hat für Sie 4 weihnachtliche Back-Klassiker vegan neu interpretiert, die wirklich jedem gelingen.

Adventskuchen

ZUTATEN 200 g Sultaninen, 3 EL Sojamehl, angerührt mit 100 ml kalter

Pflanzenmilch, 120 g Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 1 Päckchen Lebkuchengewürz,

75 g gehackte Mandeln, 125 g gemahlene Haselnüsse, 150

g kleingewürfelte getrocknete Feigen, 100 g gewürfeltes Zitronat, 175 g

Mehl, 1 Päckchen Backpulver, etwas Rum-Aroma, ca. 100 ml Pflanzenmilch

ZUBEREITUNG Sultaninen in warmem Wasser gründlich waschen, gut

abtropfen lassen. Das angerührte Sojamehl, Zucker, Vanillezucker, Gewürze

und Rum-Aroma zu einer cremigen Masse verrühren. Mehl mit Backpulver

mischen und mit der Pflanzenmilch nach und nach unterrühren. Mandeln,

Nüsse, Feigen, Zitronat und Sultaninen miteinander vermischen und in den

Teig einrühren. In eine gefettete, mit Semmelbröseln ausgestreute Kastenform

füllen und glatt streichen. Im vorgeheizten Backofen bei 175 Grad ca.

55 - 60 Minuten backen. Auskühlen lassen, stürzen und auf Wunsch mit

Nuss-Guss bestreichen. 3 - 4 Tage in Alufolie durchziehen lassen.

Rezept hier und im Heft aus

Elvira Glöckner - Vegan Verführt

Divyanand Verlag - 224 Seiten, 100 Farbfotos, € 15,00