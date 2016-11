Auf der indonesischen Tropeninsel Bali ist der Glaube fest im Alltagsleben verankert. Die Einheimischen leben mit ihren Göttern, Geistern und Ahnen. Eine faszinierende Reise in eine Welt voller Magie und Spiritualität.

Schon kurz vor Sonnenaufgang werden den Göttern kleine Gaben gereicht. Es ist ein typisches Bild, was sich dem Besucher auf den Straßen der Insel täglich aufs Neue zeigt. In aus Kokospalmenblättern kunstvoll gefertigten Schälchen, werden Reis, Blüten, duftende Räucherstäbchen und Früchte arrangiert, in die Tempel gebracht und vor die Schreine gelegt. Das geschieht, um die Götter gütig zu stimmen, der Ahnen zu gedenken und die Dämonen zu beschwichtigen. Es sind kleine Momentaufnahmen im Vorbeifahren, die beseelen, während man nach rund 15 Stunden Flug Balis Hauptstadt Denpassar erreicht ...

Tina Engler