Auf den Sonnenstand der 12 Tierkreiszeichen, berechnet und gedeutet von Roland Jakubowitz, Bern.

Obwohl die meistgestellte Frage in dieser Zeit die ist, ob und wann sich die Zustände in unserer Welt verbessern werden, ist doch immer deutlicher wahrzunehmen, dass sich die guten Kräfte auf Erden mehr und mehr bündeln. Das Bewusstsein und Verantwortungsgefühl der Menschen steigt. Trotz sinnloser Kriege, Terroranschläge, die Vergiftung von Wasser, Luft, Erde und damit der Nahrung, entwickelt der einzelne Mensch wieder mehr Sensibilität für sich, seine Gesundheit, die Umwelt, die Ressourcen und zieht Konsequenzen. Vegetarische und vegane Ernährung sind nicht nur ein Trend, sie läuten ein Umdenken ein, auf das sich der Markt schon eingestellt hat. Dass aber die bedrohlichen Konstellationen nicht von heute auf morgen vom ‚Tisch‘ sind, ist jedem klar.

Widder 21. März - 20. April

Der aktive, temperamentvolleWidder wird in 2017 das Denken vor das Tun setzen müssen, so kann er nach reiflicher Überlegung erkennen, wenn radikale Lösungen zum Besseren führen, dann ist es DIE Zeit, diese in Bewegung zu setzen – auch dann, wenn das erst langfristig zum Erfolg führen kann.