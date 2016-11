Die Tage und Nächte zwischen Weihnachten und Dreikönig sind ganz besondere Tage und von besonderen Energien getragen. Eine „Schwellenzeit“ im Jahr, die den Schleier zur Anderswelt lüftet.

Und sitze ich nun tatsächlich hier? Ein Traum ist wahr geworden. Offensichtlich. Kaum glaubbar. Wie viele Jahre habe ich dazu schon innere Bilder kreiert? Und nun ist es tatsächlich Realität geworden, wirkliche Wirklichkeit. Mein Verstand hat sich immer wieder dagegen ausgesprochen, so schwer war es daran zu glauben. Verhinderungsprogrammen die Türen geöffnet. All meine Konzepte der Erfahrungen schienen danach ausgerichtet gewesen zu sein, mir zu vermitteln: „Es ist nicht erfüllbar. Man kann nicht alles haben, nicht alle Möglichkeiten sind auch für mich bestimmt“. Und dieser Wunsch sollte wohl nicht die Bestimmung in sich tragen, für mich Realität sein zu dürfen. Meinte ich.

Daniela Hutter