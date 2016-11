Wie finden wir zu einem gesunden Glauben an uns selbst? So, dass wir weder blind der Meinung eines anderen folgen, noch uns bockig wie ein Kind dagegen auflehnen und einen ganz eigenen Weg gehen?

in wahrer Glaube an uns selbst, wäre einer, bei dem wir mit wachem und umsichtigem Geist, unsere Situation in ihrem ganzen Umfang begreifen und gleichzeitig offen und zugänglich für Intuition sind. So kann feste Zuversicht entstehen. Aber wie genau ist das möglich? Zunächst ein kleiner Blick zurück in die Geschichte der Zuversicht der Gesellschaft – und der, des Individuums.

Von klein auf hat man uns gelehrt, was gut für uns ist und was nicht. Einem heranwachsenden Kind bringt man natürlich bei, welche Nahrung gesund ist und welche nicht, welches Abenteuer dann doch zu gefährlich ist und was man getrost einmal ausprobieren kann.

Ana Wiesemann