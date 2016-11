magische Lotosblume

Eine schwimmende Lotusblüte, selbst kreativ gestaltet – ist unser Rezept gegen den „Winter-Blues“. Machen Sie mit – und schicken Sie uns ein Foto „Ihrer“ Blüte. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir 35 wunderbare Gewinne!

Basteln, Freuen & Gewinnen - 35 tolle Gewinne warten auf Sie !

Das VISIONEN-Extra, das Sie zu Ihrer Mitte führt! Machen Sie es sich zuhause gemütlich und basteln Sie Ihre ganz persönliche schwimmende Lotusblüte in der Vorweihnachtszeit. Die Konzentration auf das Ausmalen und Basteln setzt ein spürbares Zeichen gegen die Hektik! Fotografieren Sie Ihre ganz persönlich bemalte und ausgeschnittene Blüte – gerne auch mit dem Smartphone - und senden Sie uns Ihr Foto/Ihre Fotos per E-Mail an info EP_AT visionen EP_DOT com. Unter allen, bis spätestens zum 31.12.2016 eingegangenen Fotos, entscheidet das Los über die 35 glücklichen Gewinner! Diese werden per EMail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Und nun – frisch ans Werk und viel Vergnügen beim Achtsamkeits-Basteln mit der VISIONEN-Lotusblüte…

VISIONEN kaufen und Bastelanleitung für 'Magische Lotusblume' im Heft lesen oder bei youtube ansehen: