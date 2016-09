Vegane Asien-Küche

Der Zauber Asiens gründet sich auch auf die Vielfalt seiner Länder-Küchen. Ein Paradies voller fremder, aber faszinierender Düfte und Aromen wartet auf jeden, der sich darauf einlässt. Vegetarier und Veganer eingeschlossen.

Die Küche Asiens war schon immer eine Aromenküche. Wer einmal auf Reisen Street Food in Thailand, Sri Lanka, Indien oder Vietnam genossen hat, bekommt diese Geruchs-Explosion auf den asiatischen Märkten und in den Garküchen nicht mehr aus der Nase. Und dann erst die Vielzahl der Gerichte: Duftende Currys, cremige Dals, exotische Suppen, würzigen Gemüse-Reis... Vegetarier und Veganer werden in den meisten Ländern Asiens heute ihrer Überzeugung entsprechend eine prima Auswahl finden, ...

Martina Pahr