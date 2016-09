Glück ist eine Quelle in uns, die immer da ist. Jetzt und hier und überall! Wenn wir nur bereit sind, innezuhalten, lozulassen, in uns hinein zu horchen und unseren Sinnen zu folgen.

Glück ist eine Übungssache. Jeder Mensch hat ein Recht auf Glück – doch muss er bereit sein, ein Leben lang etwas dafür zu tun“… So schreibt es der Dalai Lama in seinem Buch ‚Wege zum Glück‘. Na klar, jeder Mensch hat das Recht auf Glück, doch müssen wir wirklich für unser Glück etwas tun? Und wenn ja, was müssen wir tun? „Wo findet mich das Glück? Und wie?“ Das sind Fragen, die wird alle kennen.

Wir Menschen des 21. Jahrhunderts neigen dazu, unser Glück von vielen Faktoren abhängig zu machen. Ist erstmal das Heim schön eingerichtet, cheint einem die Sonne ins Gesicht, spielen die Kinder zufrieden im Garten, läuft die Beziehung, haben wir unser Idealgewicht erreicht, haben wir uns das neuste Smartphone angeschafft…

Anna Wiesemann