Geld & Ethik

Wir achten auf gesundes Essen, beziehen Strom aus Windkraft, und Fair Trade ist uns wichtig. Aber die Verantwortung dafür, was mit unserem Geld passiert, haben wir am Bankschalter abgegeben. Es ist Zeit, sie uns zurück zu holen.

Wir leben in einer instabilen Welt. Eine Menge oft miteinander verbundener Krisen verunsichert uns. Umweltverschmutzung und Klimawandel, soziale Ungleichheit, Kriege und Flüchtlingskrise, Nationalismus, Terrorismus, Eurokrise – nur einige Beispiele für die heutigen Herausforderungen. Manchmal fühlen wir uns orientierungslos inmitten dieses Durcheinanders. Manches macht Angst, anderes traurig oder wütend. Gelegentlich fragen wir uns, wie viel Einfluss wir überhaupt noch auf das haben, was geschieht… Aber es gibt Möglichkeiten, Dinge zumindest im Kleinen zum Besseren zu verändern. Manche von uns engagieren sich ehrenamtlich, zum Beispiel in der Flüchtlingshilfe.

Christof Jauernig