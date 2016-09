Goa ist keine Destination, sondern pures Lebensgefühl. Die ehemalige Hippie-Hochburg an der Westküste Indiens hat den magischen Spirit aus den Sechziger Jahren heute neu aufgeladen...

Vor dem inneren Auge tauchen farbenfrohe Bilder auf, Musik erklingt im Ohr. Elektrisierende und sphärische Klänge, die den kleinsten Bundesstaat Indiens, der gerade mal die Größe von Luxemburg hat, durch seine Trance-Partys an den breiten Palmenstränden weltweit berühmt gemacht haben, schleichen sich in die ganz eigene Gedankenwelt. Goa ist weit mehr als nur eine indische Region. Es ist ein Mythos, ein spiritueller Ort, ein Gefühl. Namensgeber einer ganzen Bewegung, die in den frühen Sechziger Jahren an der Westküste Indiens ihren Ursprung fand. Jeder verbindet etwas Anderes mit diesem Sehnsuchtsort.

Tina Engler