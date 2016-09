Die eigentümlich geformte Ginseng-Wurzel gilt von Alters her als Allheilmitel. Der Superstar der traditionellen chinesischen und koreansichen Medizin kann auch in unseren Breiten von sich überzeugen.

Eine Pflanze aus der Familie des Efeu mit intensiv grünen Blättern, deren Ränder gezackt sind. Die kleinen Beeren sind knallrot und stehen in kleinen Büscheln nah beieinander - hübsch, aber nicht besonders beeindruckend. Dies soll der legendäre Ginseng sein, der über Jahrhunderte allein dem asiatischen Adel vorbehalten war und eifersüchtig behütet wurde, weil er dessen Angehörigen ein langes, gesundes Leben versprach? Doch wenn man das gut halbmeterhohe Kraut aus dem Boden zieht, erkennt man, was diese Pflanze so besonders macht ...

Martina Pahr