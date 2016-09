Jon Kabat-Zinn ist der Achtsamkeits-Superstar und Markenzeichen einer Revolution, die sich vollkommen unrevolutionär ereignet. Eine Bewegung, die unser ganzes Leben verändert.

Jon Kabat-Zinn hat für unser gestresstes Lebensgefühl ein Programm entwickelt, das so weit weg wirkt und zugleich so naheliegt, dass die meisten Betroffenen erst einmal jahrelang daran vorbei gehetzt sind. Aber inzwischen - und erst Recht, seit es wissenschaftlich geprüft und bestätigt ist - kommt die Botschaft an: man kann Stress reduzieren, man kann Aufmerksamkeit lernen, man muss es nur tun. Und das tut man, indem man - nichts tut. Oder genauer: indem man aufhört immer wieder abzuhauen und stattdessen – systematisch und diszipliniert – ankommt und bleibt.

Frank Schüre