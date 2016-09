Wer bewusst achtsam lebt, stellt schnell fest, dass sein Empfinden von Glück und Lebensfreude nicht von äußeren Bedingungen abhängig ist. Die Kraft der Gefühle im gegenwärtigen Moment spielt dabei die größte Rolle.

An niemandem geht sie vorbei, die Vokabel der Achtsamkeit. Kaum ein anderer Begriff begegnet uns seit etlichen Jahren mit zunehmender Intensität in beinahe allen Lebenslagen. Vereine, Verbände, Institutionen, ja sogar die Bundesregierung, stellen bestimmte Aktivitäten verstärkt unter den Terminus der Achtsamkeit. Und natürlich bleiben Marketing und Werbung dabei nicht außen vor – offenbar lassen sich heute auch ganz viele Produkte und Dienstleistungen mit Achtsamkeits- Bezug besser verkaufen. Gehen wir der Frage nach, was eigentlich Achtsamkeit ist, fallen einem vor allem zunächst Momente der Unachtsamkeit ein. Deshalb starten wir dieses Thema – ganz bewusst – mit einem kleinen Exkurs in am Beispiel der Unachtsamkeit.

Anna Wiesemann