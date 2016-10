Ganz selbstverständlich in unserer Nähe, wird ihre Anwesenheit oft gar nicht wirklich wahrgenommen: Bäume, diese weisen Botschafter, die mit zu den ältesten Bewohnern auf unserer Erde zählen.

In unseren „europäischen“ Seelen schlummert die Erinnerung an das frühere Leben in den Forsten, denn noch vor wenigen Generationen waren große Teile des Kontinents von dichten Wäldern bedeckt. Hier spielte sich ein großer Teil des alltäglichen Seins ab. Der Wald war Lebensraum und wirtschaftliches, kulturelles wie spirituelles Gut. So liegt hier die Quelle der spirituellen Verknüpfung von Mensch und Wald und daraus rührt unsere tief empfundene Sehnsucht wieder, die Nähe der Bäume zu suchen und mit ihnen in Kontakt zu treten.

Die Wälder, die natürlichen Wohnräume der Bäume, sind wie mächtige Kathedralen der Natur. Auf einladenden Pfaden taucht man ein in die Stille, die aufragenden Bäume bilden mit ihren Kronen ein grünes Gewölbe.

Uli Bosbach