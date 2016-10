Sängerin und Schauspielerin Ute Lemper hat sich von den Texten Paulo Coelhos zu einem sehr persönlichen Projekt inspirieren lassen: „The 9 Secrets“. Aktuell ist sie damit auf Tournee.

Deutschland hat nur wenige Künstler, die das Superlativ „Weltstar“ vertragen. Ute Lemper gehört zweifellos dazu! Als sie „Die Schriften von Accra“ las, fing sie sofort Feuer. Die Künstlerin, die sich auf Showbühnen weltweit internationale Anerkennung erarbeitet hat, hat nie aufgehört, ihrer freien Entwicklung Raum zu geben, und beschreitet auch hier neue Wege. Das Buch von Coelho mit seiner tiefen Botschaft betrachtet sie als „Geschenk an die Welt.“ Lemper hat nach Absprache mit dem Bestsellerautor die Inhalte einiger ausgewählter Kapitel in Liedform gebracht und in einen betörenden Rahmen von Weltmusik gebettet: Klänge aus dem Mittleren Osten, Brasilien, Europa. Und ist dabei doch ihren Wurzeln treu geblieben, wie das Lied „Fire“ als Hommage an Kurt Weill zeigt. Im VISIONEN-Interview in New York zeigt sich die vierfache Mutter voll vitaler Energie.

Martina Pahr