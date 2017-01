Flower-Power, freie Liebe und Toleranz, dafür steht die kalifornische Metropole bis heute. Der Spirit der Blumenkinder der späten Sechziger Jahre ist auch heute noch spürbar...

If you’re going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair.“ Wir schreiben das Jahr 1967 und San Francisco ist die Hochburg der Blumenkinder. Die Hippies pilgern aus aller Welt an die kalifornische San Francisco Bay, um den viel besungenen „Sommer der Liebe“ zu zelebrieren. Aufbruch-Stimmung, eine ganze Generation ist in Bewegung, alle eint eine Mission: freie Liebe, Frieden, ein entspanntes Miteinander und überbordende Lebensfreude zu propagieren, sich politisch dafür einzusetzen und ihre Kunde unter die Menschen zu bringen. Sie binden sich Blumenkränze ins Haar und trommeln bei Sonnenuntergang am Pazifik.

Tina Engler