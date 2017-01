Klangschalen können die Türen zu individuellen Räumen der Entspannung und neuen Erfahrungen öffnen. Ihre Kraft und die Momente des Wohlgefühls kann jeder am eigenen Leibe erfahren.

Klangschalen sind nichts weniger als Portale: Zugänge in reiche Welten von Tönen, Harmonien und Schwingungen. Da sich die Schallwellen eines Klanges wellenförmig in der Luft ausbreiten, können wir sie nicht nur hören, sondern auch fühlen, wenn ihre Quelle groß genug und nah genug an unserem Körper ist. Dies schafft eine „tiefe Harmonie auf allen Ebenen“, wie Horst Oberle weiß. Der Unternehmer und Logotherapeut widmet sich seit mehr als 15 Jahren diesen Gegenständen und versuchte anfangs, sie mit westlicher, rationaler Struktur zu erfassen: welche Klangschale für welche Anwendung, welcher Ton für welches Chakra. Er erkannte aber bald für sich, dass es ein begrenzender Ansatz war, die faszinierende Vielfalt der Schalen in Kategorien stecken zu wollen.

Martina Pahr