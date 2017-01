„Hier stehe ich und kann nicht anders!“ Evangelische Christen auf der ganzen Welt feiern das Jubiläum „500 Jahre Reformation“, die tiefgreifend verändert hat, was Kirche und Glauben für viele Menschen bedeuten.

Einmal abgesehen davon, dass ich kurz nach meiner Geburt evangelisch-lutherisch getauft wurde, kam ich in meiner Heimatstadt Coburg erstmals als Schulbub mit Martin Luther in Berührung. Zum Pflichtprogramm der Coburger Grundschüler gehörten regelmäßige Exkursionen auf die Veste Coburg, einer beeindruckenden Wehrburg aus dem 13. Jahrhundert, die seit ihrer Errichtung niemals erobert wurde. Dort befinden sich noch heute zwei sogenannte Luther-Zimmer, in denen der Augustiner-Mönch Luther 1530 ein knappes halbes Jahr Unterschlupf fand.

Uli Weissbrod