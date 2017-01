Ja, es gehört Mut dazu, das Leben in seiner gesamten Fülle anzunehmen. Jeder von uns durchlebt Höhen und Tiefen. Aber das Gute, Fülle und Reichtum ist überall.

Draußen ist es kalt. Die Straßen sind nass, Nieselregen und Nebel. Es kommt kaum Licht in meine Wohnung an diesem Winter-Mittwoch-Morgen und ich verspüre wenig Lust, mich anzuziehen und meine Arbeit zu erledigen. E g s ist auch alles ein bisschen egal. Macht es einen großen Unterschied, ob meine Wohnung nun aufgeräumt ist oder nicht? Ob ich mich heute schön mache oder nicht?

Es ist nun keine ausgewachsene Depression, aber doch hat sich eine gehörige Portion düsterer Gedanken in mein Gemüt eingeschlichen. Wenn jetzt gleich jemand an der Tür klingeln würde und mit strahlendem Lächeln zu mir sagen würde „Think positive!“, würde ich sicher am allerliebsten die Tür direkt wieder schließen und mich unter einer Decke verkriechen.

Anna Wiesemann