In der Ayurvedamedizin ist die Gesundheit abhängig von drei Lebensenergien. Auf ganz einfache Weise helfen Kräuter und Gewürze kleinere und größere Beschwerden zu lindern.

Es ist das wohl älteste Gesundheits- und Medizinwissen der Menschheit und Grundlage der gesamten Naturheilkunde: Ayurveda. Der Name kommt aus dem Sanskrit und bedeutet so viel wie „Lebensweisheit“ oder „Lebenswissenschaft“. (Veda = Wissen, Wissenschaft; Ayus = Leben, Lebensspanne). Schon seit über 5.000 Jahren werden die alten Lehren mit ihren ganzheitlichen Heilkünsten weitergegeben und praktiziert. Sie sind einerseits ganz einfach und unkompliziert, die Mittel in fast jeder Küche zu finden. In Indien und Sri Lanka dienen sie daher vor allem der Versorgung der ärmeren Bevölkerung.

Anna Friedrich