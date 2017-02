Tag des Glücks

Unser Wunsch nach Glück ist eine tiefe Sehnsucht nach innerer Erfüllung und nach einem Wertewandel. Doch wenn wir genau hinschauen, liegt das Glück im Alltag oft in den kleinen Dingen.

Manche Menschen sind echte „Glückskinder“: intelligent, begabt und schön, beliebt und erfolgreich. Alles scheint ihnen mühelos in den Schoß zu fallen. Wenn wir all das ebenfalls wären, so mögen wir mit einem Anflug von Neid denken, und all das ebenfalls hätten, dann wären wir natürlich auch glücklich. Dann wäre es ein Leichtes, mit uns selbst und dem Leben, das wir führen, zufrieden zu sein.

Viele Menschen versäumen das

kleine Glück, während sie

auf das große vergebens warten.

Pearl S. Buck

Im neuen Heft in der Mitte zu finden, diese wunderbaren Glückspostkarten mit Sinnspruch zum Rausnehmen - Viel Glück!!!



http://www.visionen.com/ausgaben/2017/ausgabe-03-2017/859-tag-des-gluecks.html#sigProIdd6e9d1272e View the embedded image gallery online at:

Martina Pahr