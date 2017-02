Taras Motto „Kein Stress, mehr Spaß“ gefällt auch Deepak Chopra und anderen spirituellen Lehrern, die ihren Unterricht besuchen.

Bereits als kleines Mädchen war Tara Stiles gerne alleine im Wald unterwegs und hat dort ihre eigene Art der Meditation entdeckt. Ihre Eltern haben ihr früh beigebracht, dass Ruhe etwas Besonderes ist und man unglaublich viel Kraft aus der Natur ziehen kann. Als Teenager, während ihr Tanzausbildung in Chicago, kam Tara Stiles zum ersten Mal mit Yoga in Berührung. Der „Yoga Mann“ hat sie schwer beeindruckt, er war so ruhig, stressfrei und so unglaublich glücklich. Das wollte Tara auch! Die Tanzkarriere brachte Tara nach New York, dort hat sie sich immer mehr dem Yoga zugewandt, mehr darüber gelernt und langsam angefangen, selbst zu unterrichten. Zuerst kostenlos im Central Park, zu Hause im Wohnzimmer und als eine der Ersten auf YouTube.

Sandra Knauer