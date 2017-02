„Man sieht nur mit dem Herzen gut“, weiß der Fuchs im „Kleinen Prinz“ des Autors Antoine de Saint-Exupéry. Vor 66 Jahren traf die Magie dieses Buches die deutschen Leser – und lässt sie bis heute nicht mehr los.

Die Geschichte des kleinen Prinzen lässt sich nicht beschreiben, ohne das Wort „Magie“ zu bemühen. Nichts weniger als magisch ist die überwältigende Anziehungskraft des Büchleins, das zu den berührendsten Erzählungen der Literaturgeschichte zählt. Nichts weniger als magisch die tiefen und vielfältigen Interpretationen und Lebensweisheiten, die diese kleine Erzählung bietet. Magisch, wie sich das Werk auf Bestsellerlisten in aller Welt katapultierte - und wie es sich dort bis heute behauptet. Mehr als 135 Millionen Exemplare wurden bislang in mehr als 230 Sprachen und Dialekten verkauft, ohne dass ein Ende abzusehen ist: von Münzen über Marken und Museen bis hin zu Musicals ist das kleine Kerlchen mit den goldenen Haaren zur permanenten Präsenz in unserer Welt geworden.

Martina Pahr