Die wichtigste Eigenschaft des Herzens ist nicht immer offensichtlich: Das Herz kann offen oder geschlossen sein. Letztlich können wir Menschen unsere Herzen öffnen, indem wir anderen geben.

Wir merken mitunter nicht so schnell, ob das eigene Herz geöffnet oder geschlossen ist. Schließlich kann man mit geschlossenem Herzen zur Arbeit gehen, denHaushalt erledigen, sich mit Freunden treffen, eine leckere Mahlzeit kochen, Kinder versorgen… Tatsächlich, all das geht auch mit geschlossenem Herzen. Dafür gibt es tausende Beispiele in unserer Gesellschaft.

Menschen fühlen mitunter Jahre nicht, dass ihr Herz verschlossen ist und dass sie, ohne diese kostbare Energie integriert zu haben, durchs Leben gehen.

Anna Wiesemann