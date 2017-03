Kreativmagier André Heller feiert dieser Tage seinen 70. Geburtstag. Das größte Geschenk hat er sich vergangenes Jahr selbst gemacht – mit seinem Garten „ANIMA“ in Marrakesch.

Wollte man im Detail anführen, als was André Heller in seinen 70 Lebensjahren bereits gewirkt hat, wäre in diesem Heft kein Platz mehr für etwas anderes: Unter anderem war und ist der gebürtige Wiener erfolgreicher Chansonnier und Radiomoderator, Schriftsteller und Schauspieler, Kulturmanager und Aktionskünstler, Designer und Zirkusdirektor, Pyro-Choreograph und Himmelszeichner, Künstler und Poet. Der Sohn eines wohlhabenden Schokoladenfabrikanten aus Wien lässt sich nicht auf eine Bezeichnung von Beruf – oder auch Berufung – beschränken.

Martina Pahr