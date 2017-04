Hier sind die Kleinen echt ganz groß! Micro-Greens oder Micro-Leaves, selbst gezogen, selbst gepflückt sind grüne Aromabomben voller gesunder Inhaltsstoffe.

Im Zuge der stärkeren Beschäftigung mit Nachhaltigkeit, gewinnt auch die Selbstversorgung mit frischen Lebensmitteln, in erster Linie natürlich Obst, Gemüse und Kräuter immer stärker an Bedeutung. steigt, Urban Gardening in Kooperativen oder kommunalen Flächen nimmt stark zu und auch das „Gärtnern“ auf dem eigenen Balkon in der Stadt bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, Kräuter, Sprossen oder Micro Greens selbst zu ziehen. In den USA kennt und liebt man sie schon länger, bei uns sind sie einer der neusten Trends in der grünen Küche: Micro Greens oder Micro Leaves, die ganz jungen, ersten kleinen Blätter von Brokkoli ...

Manuela Rüther, Micro Greens – Micro Leaves

AT-Verlag, 152 Seiten, ISBN: 978-3-03800-948-1, € 24,00