Wer einen Menschen auch nur leicht berührt, kann seine Selbstheilungskräfte aktivieren. Eine Berührung mit der Bio-Touch-Methode ist so ein Liebesdienst am Nächsten.

Was tun wir alle, Menschen jeden Alters überall auf der Welt, wenn wir uns irgendwo anstoßen, wenn wir Bauchschmerzen haben oder eine dicke Backe, weil sich ein Zahn entzündet hat? Keine Frage: Ganz reflexhaft legen wir die Hand auf die wehe Stelle. Mit dieser Geste wollen wir sie nicht schützen, sondern instinktiv heilen. Etwas in uns weiß immer noch, was wir so lang vergessen haben und erst in den letzten Jahrzehnten wiederentdecken: Dass in unseren Händen eine heilende Kraft wirkt, die viel zu lange ignoriert wurde.

Martina Pahr