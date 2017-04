Der buddhistische Lehrer Thich Nhat Hanh hat mit Plum Village einen Ort der Achtsamkeit und Liebe geschaffen – ein spirituelles Zuhause.

Der Name Thich Nhat Hanh ist untrennbar mit dem Begriff der Achtsamkeit verbunden. „Ich glaube immer, dass die Energie der Achtsamkeit die Energie des Buddha ist, die Energie Gottes, des Heiligen Geistes, die in uns ist, um uns alle Zeit zu beschützen“, so der 91jährige Thay. Thay – das bedeutet Lehrer auf Vietnamesisch, und dieser Titel wird mit Ehrerbietung und liebevoller Zuneigung ausgesprochen.

Martina Pahr