Im dichtgedrängten Pantheon der hinduistischen Götter ist der elefantenköpfige Ganesha einer der absoluten Favoriten. Ob Hochzeit, Firmengründung oder Umzug – ohne ihn läuft es nicht rund.

Ganesha, der Gott mit Elefantenkopf und Buddha- Bauch, ist in Indien oder auf Bali allgegenwärtig. Man findet ihn nicht nur in Tempeln und auf Postern, sondern auch auf Armaturenbrettern und über Haustüren, auf Hausaltären und als Amulett. Er, der von Hindus, Buddhisten und Jains gleichermaßen angebetet wird, gilt als der Gott, der auch außerhalb des indischen Subkontinents am meisten verehrt wird.

Martina Pahr