Wie wäre wohl unser Leben, wenn wir uns der Schönheit eines jeden Moments ohne Fragen, Zweifel und Gedanken darüber hingeben könnten?

Ich bin schon seit meiner Kindheit dafür bekannt, ein wenig chaotisch zu sein. Hier lag etwas von mir herum, da hatte ich eine Aufgabe nicht zu Ende erledigt. Mein Essen hatte ich schnell heruntergeschlungen und war währenddessen schon mit der nächsten Sache beschäftigt.

Vieles blieb dabei auf der Strecke. Ich bekam ein „Knöllchen“, weil ich mal wieder vergessen hatte, die Parkscheibe ins Autofenster zu legen, mir brannte das Essen an, obwohl ich extra dafür eingekauft hatte und vieles mehr. Obwohl ich eine Ästhetin mit starkem Empfinden für ansprechende Räumlichkeiten bin und schon immer Sinn für ein angenehmes Ambiente hatte - das Chaos brach immer wieder an verschiedenen Stellen in meinem Leben durch.

Anna Wiesemann