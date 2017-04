„Er ist eindeutig eines der musikalischen Genies Amerikas. Bob Dylan ist ein Held, vielleicht sogar einer der wichtigsten zehn Amerikaner im 20. Jahrhundert.“

Der Mann hat ganz offensichtlich Nerven wie Drahtseile. Als am 13. Oktober vergangenen Jahres bekannt wurde, dass ihm der Literatur- Nobelpreis 2016 verliehen wird (Begründung des Komitees: „Für seine poetischen Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Songtradition“), gab es zunächst tagelang von ihm überhaupt keine Reaktion - später ließ Bob Dylan dann das Komitee zappeln, ob er überhaupt zur feierlichen Übergabe in Stockholm erscheinen würde. Um letztlich seine alte Freundin, Singer-Songwriterin Patti Smith an seiner Statt nach Schweden zu schicken.

Matthias Mangold