Uraltes Ayurveda-Wissen soll Körper, Geist und Seele wieder in Balance bringen und verspricht ein langes, gesundes und erfülltes Leben. Im Inselstaat Sri Lanka wird es bereits seit 2.000 Jahren praktiziert...

Vom Indischen Ozean weht eine leichte Brise hinüber, Palmen spenden Schatten und Affen springen im Gebüsch umher. Jetzt von der Ruheliege aufstehen, die langen, goldgelben Sandstrände der Insel besuchen oder einen Ausflug zum faszinierenden Zahntempel in der alten Königsstadt Kandy unternehmen. Sie liegt eingebettet in dichten Dschungel in den Bergen und scheint mit ihrem morbiden Charme aus längst vergangener Zeit in das Hier und Jetzt hinüber gerettet worden zu sein. Man könnte auch einen Fahrer mieten und zum heiligen Berg, dem Kande Vihara im Landesinneren fahren, um die größte sitzende Buddha Figur des Landes zu bestaunen, ...

Tina Engler