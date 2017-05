Mit einer Gebetsmühle als Werkzeug kann der Praktizierende Weisheit und gutes Karma anhäufen, während er sich gleichzeitig von schlechtem Karma reinigt.

Die Gebetsmühle symbolisiert für uns den Buddhismus, wie es auch eine Gebetsfahne oder Stupa tut. Anders als diese fasziniert sie aber durch ihre Einzigartigkeit, weil es in unserer Kultur nichts Vergleichbares in der Kombination von Aussehen, Anwendung und Bedeutsamkeit für die spirituelle Praxis gibt. Die Mani-Mühlen, wie sie auch genannt werden, gibt es als Walze oder Rad. Von so kleiner Größe, dass sie in der Hand geschwungen werden kann, bis zu meterhoch und fest installiert in einer Klostermauer; es gibt sie in Metall der Leder, Stein oder Holz, ihre Grundform ist jeweils zylindrisch.

Martina Pahr