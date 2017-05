Ihre Blüte verwelkt nie, auch nicht nachdem sie gepflückt wurde. Dieses außergewöhnliche Aging-Geheimnis findet sich auch in ihrem Öl wieder.

Es ist immer wieder erstaunlich, welche Wunder die Natur hervorbringt. So auch die Immortelle, was aus dem französischen abgeleitet wird und „unsterblich“ heißt. Ihr botanischer Name „Helichrysum“ entstammt der griechischen Sprache und bedeutet so viel wie „Gold der Sonne“, was sich auf ihre farbenprächtigen gelben bis roten Blüten bezieht. Und damit ist bereits fast alles über diese Wunderpflanze gesagt - es gibt wohl kaum eine Steigerung zu „strahlend schön und unsterblich“. Dabei ist die goldgelb leuchtende Sommer- Schönheit aus dem Mittelmeerraum äußerst genügsam und extrem widerstandsfähig.

Ana Weissbrod