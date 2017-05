Was geschieht, hängt davon ab, mit welcher Energie wir uns im Leben bewegen. Wir haben immer die freie Wahl, uns für eine positive Haltung im Leben zu entscheiden.

Meditationstechniken, Yoga-, Pilates- und Tai- Chi Kurse, sie alle verfolgen dasselbe Ziel: Innere Ruhe und Gelassenheit zu finden, die uns in unserem Alltag häufig verwehrt bleibt. Oft entstehen durch die erlernten Techniken Situationen der Entspannung und des Glücks, die wir versuchen, zu halten. Wenn keine Anspannung mehr da ist, die uns davon abhält, Glück zu fühlen, erscheint im besten Falle ein tiefer Frieden. Gerade Frauen leben häufig in einer Situation starker Anspannung. Eine Anspannung, die aus der meist mühsamen Jonglage zwischen Berufsleben, Kindern, Beziehung, Haushalt, Freizeit-Aktivitäten und mehr besteht, in der wir kaum Ruhe finden.

Anna Wiesemann