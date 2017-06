Grillen ist wohl die älteste Zubereitungsform von Nahrung, die der Mensch kennt. Für die meistens Menschen ist das Essen unter freiem Himmel der gesellige Höhepunkt des Wochenendes.

Auch wer es am liebsten deftig mag, kommt vegan und/oder vegetarisch in der Grillsaison 2017 auf seine Kosten. Das Angebot an Fleischalternativen ist mittlerweile riesengroß. Auf Basis von Soja, Tofu, Tempeh und Seitan gibt es heute in fast allen Supermärkten eine Auswahl an vegetarisch-veganen Produkten, die dem Geschmack und der Konsistenz von Fleisch sehr ähneln. Mattias Kristiansson ist Schwedens bekanntester Vertreter der veganen Küche, Herausgeber der ersten und erfolgreichsten Vegan-Kochzeitschrift des Landes und Autor mehrerer Back- und Kochbücher.