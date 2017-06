Kraftkräuter in selbstgepflückte Sträuße zu binden, ist eine konkrete Möglichkeit, echte Magie in unser Leben zu holen – und eine herrliche Inspiration!

Auf Hogwarts, der popkulturellen Hochburg der Magie, kennt man sich aus mit effizienter Botanik. Dass Bestseller-Autorin J.K. Rowling ihre kräuterkundigen Hausaufgaben gemacht hat, beweist sie mit einigen Zutaten, die sie Harry Potter in seine Zaubertränke mischen lässt und die auch in der „Muggelwelt“ seit Urzeiten als „Hexenkräuter“ bekannt sind: etwa die Wurzel Affodill, die der Legende nach sanft in die Unterwelt geleitet, Eisenblut oder Wermut. Magie umgibt uns überall, impliziert sie damit ganz subtil. Mehr noch: Magie zertreten wir unter den Füßen, weil wir ihre reale Erscheinungsform in unserer Welt längst vergessen haben.

Martina Pahr