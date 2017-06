„Kosmetik hat für mich eine ähnliche Bedeutung wie ein schönes Gebäude. Beide sind schützende Hüllen für ein kostbares Inneres“

Es schneegraupelt. Mitten im April. Ich stehe in einem 80 Meter langen, mit üppigstem Barockstuck verzierten, ziemlich kühlen Klostergang und warte auf meine Interviewpartnerin, die neue Hausherrin des Klosters Wessobrunn. Die Atmosphäre der 1.250 Jahre alten Benediktinerabtei ist atemberaubend, geschichtsträchtig. Man fühlt sich wie in eine andere Zeit und Welt versetzt. Plötzlich kommt sie um die Ecke, eine kleine Frau mit flinken, energiegeladenen Bewegungen. Sie lächelt über das ganze Gesicht und im Nu ist der Raum mit Licht und Wärme geflutet. Ab sofort muss ich total aufpassen, dass ich in dem Gespräch über ihre Visionen, Ideen und ihr Leben Schritt halten kann.

Ana Weissbrod

