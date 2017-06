Nicht der Schmerz, den du durchlebst, bestimmt über deine Zukunft. Deine Zukunft wird bestimmt davon, wer du bist, während du deinen Schmerz durchleidest.

Seit über 25 Jahren ist Marianne Williamson aktiv als Autorin und Sprecherin, sie verbreitet die Botschaften aus dem spirituellem Werk „Kurs in Wundern” und wurde durch ihr erstes Buch „Rückkehr zur Liebe“ bekannt. Vier ihrer zwölf Bücher waren New York Times Bestseller. Die Autorin wird im Juli 65 Jahre jung. Sie hält wöchentlich einen Vortrag in New York, den man sich live oder später via link kostenlos im Internet ansehen kann. „Ich kenne das Gesicht der Depression, Williamson in ihrem neuen Buch „Du bist stärker als dein Schmerz“. In dem Buch beschreibt die Amerikanerin jede Menge Möglichkeiten, wie wir emotionale Muskeln bilden können.

Sandra Knauer