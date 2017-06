Bald beginnt die Urlaubszeit. VISIONEN-Autorin Daniela Hutter interpretiert die „Holidays“ als heilige Zeit und gibt Ratschläge, wie diese „holy days“ als erholsame Auszeit wahr werden.

Urlaubszeit – mitunter wohl jene Zeit, die von vielen Menschen am meisten geliebt wird. Abstand vom Alltag, von den Aufgaben und Pflichten. Die Seele will baumeln, das Leben, das Nichtstun und die Unendlichkeit der Zeit genießen. Und zugleich beobachte ich, dass viele Menschen die Urlaubszeit als große Herausforderung erleben. Erwartungen aller Familienmitglieder begleiten die Tage ebenso wie ungewohnte Nähe und vielfache Ansprüche an den Urlaub: Träume sollen wahr werden. Am Ende der Zeit sind die Menschen nicht selten enttäuscht. Anstatt dass die Urlaubszeit nährt, zehrt sie womöglich an uns. Oberflächlich betrachtet mag es sein, dass all die Erwartungen nicht erfüllt wurden. Doch nicht selten ist es die Seele, die im Urlaub ungenährt bleibt, und der die Hinwendung zur eigenen Tiefe fehlt.

