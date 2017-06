Selbstfindung

Nach dem ureigenen, persönlichen Naturell zu leben, ist der Schlüssel zu Zufriedenheit und Glück. Ein Plädoyer, das Mittelmaß hinter sich zu lassen und den Weg zu seiner Bestimmung einzuschlagen...

Als ich elf Jahre alt war, verriet mir mein Vater sein Geheimnis: „Mache das, was du liebst, was dir Spaß macht und dir leicht fällt. Du musst dafür brennen, denn nur dann bist du erfolgreich“. Mein Vater war das beste Beispiel dafür, seine Bestimmung zu leben. Ich bin sehr dankbar dafür, dass er mir schon von Kindheit an vorgelebt hat, dass wir alles schaffen können, wovon wir träumen. Erst nach seinem plötzlichen Tod, ich war noch ein Teenager, kam heraus, dass er, der über viele Jahrzehnte erfolgreich als Sportjournalist bei einer internationalen Agentur arbeitete, eigentlich eine Bäckerlehre absolviert hatte.

Tina Engler