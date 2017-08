Rund um Glastonbury, im Süden Englands, befinden sich viele Kraftorte, die den Zauber des alten Avalon wieder aufleben lassen ...

Glastonbury und Avalon sind unabdingbar miteinander verknüpft. Die knapp 9.000 Einwohner zählende Kleinstadt, die „Insel aus Glas“ steht an dem Platz, an dem sich einst das Avalon befand. Hier ist nicht nur am Grab von König Artus und seiner Frau Geneviere, der Mythos vom Gral überall präsent. Es fällt leicht, sich Merlin, Artus und die Ritter der Tafelrunde in dieser Szenerie leibhaftig vorzustellen. Um kaum ein anderes Gebiet in Europa ranken sich so viele Geheimnisse und Legenden, wie um die Region rund um das heutige Glastonbury. Eine ganz besondere Magie geht von ihr aus. Sie übt eine starke Anziehung auf Menschen aus aller Welt aus, die ein tiefes Bewusstsein für Spiritualität vereint.

Tina Engler