Kneipp-Kur

An heißen Sommertagen sind kalte Güsse willkommene Begleiter – sie wecken die Lebensgeister, spenden Abkühlung, erfrischen und sorgen für ein gesundes Wohlbefinden.

Gerade bei schwülen Temperaturen bewirken kalte Güsse und Teilbäder, richtig angewendet, wahre Wunder. Sie bringen den Kreislauf in Schwung, kühlen ab, erfrischen, entlasten schwere, geschwollene Beine, beugen Kreislaufproblemen vor und schärfen die Konzentration. Vor allem bei einer regelmäßigen Anwendung das ganze Jahr hindurch, unterstützt die Hydrotherapie das Immunsystem auch langfristig und hilft dem Körper seine Heilungskräfte optimal zu aktivieren. Diese Erfahrung konnte der Wörishofer Pfarrer Sebastian Kneipp (1821 – 1897) am eigenen Leib machen. Als junger Mann erkrankte er an der damals lebensbedrohlichen Krankheit Tuberkulose. Durch eiskalte Tauchbäder in der Donau gelang es ihm allerdings, sich selbst zu therapieren und wieder vollständig gesund zu werden.

Ana Weissbrod