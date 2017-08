Es sind die Zeiten des absichtslosen, zweckfreien Tuns oder Nichttuns, die uns in die eigene Kraft bringen. Eine Ode an einen fast vergessenen, genussvollen Zustand.

Erinnerst du dich an das letzte Mal, als du dich dem Müßiggang hingabst? Vielleicht ging dein Atem langsam und tief, und eine wohlige Schwere breitete sich in deinem Körper aus, während deine Gedanken endlich zur Ruhe kamen. Vielleicht ging er stoßweise und schnell, weil du durch den Wald gelaufen bist und so den Kopf frei bekommen hast. Möglicherweise hast du dich mit einer kniffligen Bastelarbeit beschäftigt oder in alten Fotoalben geblättert, ein gutes Buch gelesen oder einfach nur einen glatten Stein in der Hand gehalten und gerieben, absichtslos und ohne Zeitgefühl. Stell es dir jetzt vor, dieses unendlich angenehme Gefühl: dass alles getan ist und nichts mehr auf dich wartet; dass diese Zeit dir gehört und von niemandem sonst eingefordert werden kann;

Martina Pahr