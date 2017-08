Düfte erwecken Assoziationen nach der unbeschwerten, leichten Zeit, lassen schöne Erinnerungen noch einmal aufleben und verlängern den Sommer.

Der Sommer ist „die“ Jahreszeit der Aromen. Überall duftet es nach den betörenden Blüten von Blumen und Bäumen, Gräser und Sträucher verströmen ihr würziges und warmes Parfum. Die Luft ist erfüllt von Gerüchen nach spritzigen Zitrusfrüchten, fruchtigen Beeren, einem Sommerregen oder der leicht salzigen Meeres-Brise. Ach, es duftet so fantastisch, die Sonne scheint, die Tage scheinen unendlich lang und das Leben fühlt sich so viel unbeschwerter und fröhlicher an.

Ana Weissbrod