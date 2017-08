In schwindelerregenden Höhen leben auch heute noch orthodoxe Mönche und Nonnen in den Felsenklöstern von Meteora ein Leben in Askese. Besucher können in ihre Glaubenswelt eintauchen...

Die Mönche und Nonnen, die sich dem Himmel so nah ihrem Gott widmen, bewahren bis heute das geistige und kulturelle Erbe von Byzanz. Auf nahezu radikale Weise haben sie ihr Leben dem göttlichen Glauben verschrieben. Sie leben in absoluter Askese und Enthaltsamkeit. Abgeschieden von der Zivilisation der restlichen Welt und in früheren Zeiten unzugänglich für Fremde, sind die Felsenklöster von Meteora Trutzburgen gegen unsere moderne hektische Zeit. Schon seit über 1.000 Jahren gelten sie als friedliche Orte der Ruhe und der Einkehr.

Tina Engler