In unserer inneren Mitte sind wir im Kern unseres Wesens und unserer Kraft, ganz gleich, wie die Stürme des Lebens um uns herum tosen mögen.

Die gute Nachricht: Du bist schon längst da, wo du immer ankommen wolltest. Du warst schon da, bevor du überhaupt aufgebrochen bist! Dieser segensreiche Zustand von innerem Frieden und Glückseligkeit, meinte der Buddha, ist deine wahre Natur. Es ist, was übrigbleibt, wenn du all das aufgibst, was dich leiden lässt. Und wer würde sich damit besser auskennen als der Erleuchtete?

Aha. Ja dann: Hurra. Schlag das Heft zu, das du in Händen hältst, und gehe, nein: gleite in Glückseligkeit dahin, wohl wissend, dass du bereits im tiefen inneren Frieden lebst und alles andere nur eine Illusion ist, die dir dein Ego vorgaukelt...

Martina Pahr