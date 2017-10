Positive Gedanken und Achtsamkeit sind lebenswichtig. Die positive Information unserer Gedanken wird direkt in unsere Zellen weitergeleitet.

Das liegt sicher an den Genen.“ Diesen Satz hört man oft, vor allem wenn man krank wird, und wenn es um komische Macken oder seltsames Verhalten geht. Der 72jährige Zellbiologe Bruce Lipton hat die erste Hälfte seines Lebens damit verbracht, diese Theorie zu unterstützen und das professionell zu recherchieren. Er lehrte an der Universität und arbeitete als Forscher. Seine langjährige Forschung und Arbeit brachte ihn allerdings später zu einer ganz anderen Erkenntnis. In seinem Buch „Intelligente Zellen“, das erstmals 2005 erschienen ist, erklärt er, das unsere Erfahrungen unsere Gene steuern. Unsere Denkweise und unsere Gefühle für die Informationen verantwortlich sind, die in unsere Zellen eintreten und unsere Gene aktivieren.

Sandra Knauer