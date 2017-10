Farben sind machtvoll, sogar heilend. Wer sich auf sie einlässt, wird Erstaunliches wahrnehmen und erfahren.

Unsere Welt ist bunt. Es gibt keinen Gegenstand, der keine Farbe hätte. Und dabei ist „haben“ im Sinne von „besitzen“ sicherlich das falsche Wort, denn in Gegenstand erscheint uns in der Farbe, die er, wenn er Licht absorbiert, zurückwirft, also gerade die, die er nicht für sich behält. Und nicht nur Gegenstände besitzen Farbe, sondern auch das Licht, wie es am spektakulärsten in Form von Regenbögen erscheint. Die unterschiedliche Wahrnehmung von Farben ist ein Beispiel dafür, dass die Lebewesen auf dieser Erde in völlig verschiedenen Welten leben. Ihre Vielfalt setzt sich aus drei Grundfarben zusammen.

Martina Pahr