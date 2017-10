Mit ihrer Fragemethode „The Work“ hat Byron Katie gezeigt, wie wir mit einer einfachen Überprüfung unserer Vorstellungen die Wahrheit entdecken können. Dieses Jahr feiert sie ihren 75. Geburtstag.

Als Byron Kathleen Reid Mitte 30 war, fiel sie in eine tiefe Depression, die über zehn Jahre lang nicht nur anhielt, sondern immer stärker wurde – so stark, dass sie zuletzt ihr Bett nicht mehr verlassen konnte und Selbstmordgedanken hegte. Sie war Mutter dreier Kinder, zum zweiten Mal verheiratet, und litt an Platzangst, Codein- und Alkoholabhängigkeit sowie einer Essstörung. Als es ihr gar nicht mehr schlechter gehen konnte, ließ sie sich in ein Therapiezentrum für Essstörungen einliefern – die einzige Einrichtung, für die ihre Krankenkasse zahlte. Dort, wortwörtlich und buchstäblich auf dem Boden liegend, hatte sie eine Eingebung, die nicht nur ihr eigenes Leben schlagartig verändern sollte, sondern später dank ihres großzügigen Teilens auch das von Millionen von Menschen.

Martina Pahr